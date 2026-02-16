Garlasco Salvo Sottile scatenato contro Bugalalla | Non azzecchi un congiuntivo!
Salvo Sottile si scaglia contro Francesca Bugamelli, in arte "Bugalalla". Il tema? Il caso del delitto di Garlasco, ma non solo. Il conduttore di Far West ha contestato la scarsa conoscenza della lingua italiana della youtuber. In particolare, il congiuntivo. “. innanzitutto dobbiamo conoscerla questa ragazza, così come suggerisce poi una branchia importantissima della criminologia”, aveva detto la creator. E ancora: ". sei d’accordo con me nel ritenere che una regia che ha coinvolto così tante persone che hanno organizzato così bene l’incastraggio di Alberto Stasi .”. "Ignoranti come capre, ma unici detentori della verità e maestri di giornalismo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Garlasco News: Tutti contro Lovati + Clean2: Nuove Perquisizioni
Argomenti discussi: Garlasco in TV, la pista dello 007 e dei 'segreti arcani' scoperti da Chiara. Panicucci sbotta: Così faccio fatica.
