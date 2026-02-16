Galaxy z fold 8 rivale si mostra in giro con un colore accattivante
Il Galaxy Z Fold 8 si fa notare in pubblico con un colore vivace, attirando l’attenzione dei passanti. Nel frattempo, Honor Magic V6 si mostra in anteprima grazie a foto scattate da utenti che hanno condiviso l’immagine sui social prima dell’annuncio ufficiale al MWC 2026. Di recente, alcune immagini hanno rivelato dettagli sorprendenti sul nuovo design, lasciando intuire che potrebbe sfidare i modelli concorrenti sul mercato.
honor magic v6 si mostra in anteprima grazie a foto reali che emergono prima del debutto ufficiale al mwc 2026. le immagini evidenziano un profilo particolarmente sottile, una finitura rossa scura e un grande modulo fotografico posteriore, offrendo una prima impressione di design coerente con le linee della famiglia a libro. i dettagli iniziali suggeriscono una presentazione imminente, confermata dall’evento programmato per il 1 marzo. honor magic v6 in anteprima: foto reali e primi dettagli. le foto mostrano un dispositivo molto sottile per un foldable a libro, con una silhouette compatta e una cornice ridotta. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Galaxy z fold wide segreto di samsung si mostra nel software di samsung
Il Galaxy Z Fold Wide di Samsung si mostra nel software di Samsung, rivelando dettagli che fanno pensare a un nuovo formato pieghevole dell’azienda.
Galaxy z fold supera galaxy z flip negli obiettivi di produzione per la prima volta
Per la prima volta, Galaxy Z Fold supera Galaxy Z Flip in termini di produzione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
