Galaxy s26+ e ultra nuove immagini confermano design familiare

Questa mattina sono apparse in rete nuove immagini dei prossimi Galaxy S26+ e Ultra. I render ufficiali mostrano un design molto simile ai modelli precedenti, con alcune piccole differenze nelle linee e nelle finiture. La presentazione ufficiale potrebbe arrivare tra poche settimane, ma intanto i fan già si interrogano su cosa cambierà davvero rispetto alle versioni passate.

l’analisi si concentra sui render ufficiali della galaxy s26 e delle sue versioni avanzate, con particolare attenzione ai modelli s26+ e s26 ultra. emergono elementi comuni al design, tra cui display piatto, foro centrale per la fotocamera e una nuova isola fotografica posteriore. nello specifico, l’ s26 ultra si distingue per l’ integrazione dello stilo e per una configurazione hardware aggiuntiva, mentre il produttore ha confermato un lancio fissato al 25 febbraio insieme ai galaxy buds 4. galaxy s26+ e galaxy s26 ultra: renders neri confermano il design comune. i rendering mostrano una tendenza di design condivisa tra s26+ e s26 ultra, con un display piatto e un foro centrale ben centrato. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Le recenti indiscrezioni sul Galaxy S26 Ultra rivelano dettagli sul nuovo design della fotocamera e sulla data di uscita.

Argomenti discussi: Cosa c'è di vero sui rumors riguardo a Samsung S26 Ultra; Samsung inizia a svelare la fotocamera del Galaxy S26 Ultra; Galaxy S26 più cari dei predecessori? Secondo nuove indiscrezioni no, grazie a… Apple; Tutte le indiscrezioni sui Samsung Galaxy S26 (compreso lo schermo che non necessita di pellicola).

Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra: svelate tutte le specifiche tecnicheNel giorno in cui Samsung ha ufficializzato data e luogo del prossimo Galaxy Unpacked, WinFuture ha pubblicato quelle che dovrebbero essere le specifiche hardware complete di Galaxy S26, Galaxy S26+ e ... hdblog.it

Addio sorpresa: svelate tutte le specifiche dei Galaxy S26, S26+ e S26 UltraLe schede tecniche trapelate dei Galaxy S26 confermano un’evoluzione graduale della serie, con processori più efficienti, fotocamere potenziate, display di qualità e funzioni AI integrate, mantenendo ... news.fidelityhouse.eu

Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra: svelate tutte le specifiche tecniche x.com

