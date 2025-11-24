Cambiaso carica la Juve | Consapevole dei propri mezzi Spalletti ci ha portato questa cosa in squadra
Cambiaso alla vigilia di Bodo Glimt-Juve: “Partita durissima, dobbiamo fare punti” Archiviare i quattro pareggi consecutivi e ottenere la prima vittoria europea: è questo l’obiettivo della Juve alla vigilia della trasferta contro il BodoGlimt. La squadra bianconera si prepara a sfidare i norvegesi nel quinto turno della fase a gironi di Champions League 202526, consapevole . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Juve, Cambiaso: "Domani siamo obbligati a fare punti" - Juventus, gara valida per la quinta giornata di Champions League in programma domani alle 21. Riporta tuttomercatoweb.com
Cambiaso esce allo scoperto: “Scudetto? La Juve c’è” - Cambiaso si è espresso in merito al nuovo approccio di Spalletti, dimostrando che la Juve quest'anno risponderà presente. Secondo newsmondo.it
Cambiaso, la critica dell'agente: "Alla Juve spesso fuori ruolo. Come Maldini, Guardiola lo voleva" - Reduce dagli impegni con l'Italia guidata da Gattuso, Cambiaso è rientrato a Vinovo con rinnovata motivazione. Riporta tuttosport.com