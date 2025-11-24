Cambiaso carica la Juve | Consapevole dei propri mezzi Spalletti ci ha portato questa cosa in squadra

Cambiaso alla vigilia di Bodo Glimt-Juve: “Partita durissima, dobbiamo fare punti” Archiviare i quattro pareggi consecutivi e ottenere la prima vittoria europea: è questo l’obiettivo della Juve alla vigilia della trasferta contro il BodoGlimt. La squadra bianconera si prepara a sfidare i norvegesi nel quinto turno della fase a gironi di Champions League 202526, consapevole . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

cambiaso carica la juve consapevole dei propri mezzi spalletti ci ha portato questa cosa in squadra

Cambiaso carica la Juve: «Consapevole dei propri mezzi. Spalletti ci ha portato questa cosa in squadra»

