Vecchia piscina il comitato in Provincia | Non chiudete l' impianto a Rimini servono due strutture

Nella mattinata di lunedì 26 gennaio si è tenuto un incontro tra il Comitato per la Tutela della Vecchia Piscina Comunale di Rimini e la provincia di Rimini. L’obiettivo è discutere sulla possibile chiusura dell’impianto, sottolineando l’importanza di mantenere attiva questa struttura e la necessità di sviluppare due impianti di nuoto nella zona.

Il Comitato per la Tutela della Vecchia Piscina ricevuto in Provincia: "Torniamo a chiedere che non vengano poste date di chiusura della piscina fino a quando alle domande della collettività non saranno date risposte" Si è svolto nella mattinata di lunedì (26 gennaio) l'incontro fra il Comitato per la Tutela della Vecchia Piscina Comunale di Rimini e la provincia di Rimini. Per la provincia era presente Daniele Morelli, capo di Gabinetto del Presidente della Provincia di Rimini. È intervenuta anche l'Associazione Esplora, realtà impegnata in attività dedicate a ragazzi con disabilità, che ha evidenziato la necessità di un impianto che garantisca una reale accessibilità, sia dal punto di vista logistico che della sicurezza.

