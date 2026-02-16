Frana Niscemi Meloni | sarei pazza a forzare su tempi zone sicure

Il nome di Giorgia Meloni è legato alla recente frana a Niscemi, che ha portato a una discussione sulla sicurezza della zona. Meloni ha spiegato che non spingerà per accelerare i lavori nelle aree considerate sicure, perché si basa su valutazioni tecniche precise. Ha anche aggiunto di aver parlato con alcuni cittadini, confermando la sua intenzione di rispettare le analisi degli esperti. La sua scelta di non forzare i tempi mira a evitare errori che potrebbero mettere a rischio le persone.

Roma, 16 feb. (askanews) – “Ne ho parlato anche con i cittadini: io chiedo di non forzare, perché sarebbe un errore, nella definizione della fascia di rispetto sul fronte di frana perché quelle non sono decisioni che si possono prendere sul piano politico, quelle sono decisioni che si possono prendere sui dati tecnici”. Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni che oggi ha visitato il comune siciliano colpito dalla frana in seguito al ciclone Herry di circa un mese fa. “Se io forzassi delle decisioni – ha aggiunto – magari perché voglio dare più velocemente delle risposte certe ai cittadini e mettessi la loro sicurezza a repentaglio sarei una pazza.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Giorgia Meloni ha visitato Niscemi e ha annunciato l’arrivo di 150 milioni di euro per intervenire sulla frana che ha danneggiato diverse case e strade del paese.

Giorgia Meloni ha sorvolato in elicottero le zone di Niscemi colpite dalla frana prima di partecipare alla riunione al Comune.

