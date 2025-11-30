Imprese Bozzetti Fondazione Fiera Milano | Successo delle istituzioni coinvolge l' intera città

Milano, 30 nov. - (Adnkronos) - “Le celebrazioni per i vent'anni della realizzazione del polo fieristico Milano Rho-Pero e per i 25 anni dalla costituzione di Fondazione Fiera Milano, rappresentano un traguardo, ma soprattutto un nuovo punto di partenza affinché Fondazione Fiera Milano sia sempre di più il fulcro dello sviluppo economico, sociale, culturale e urbanistico di Milano, della Lombardia e del nostro Paese. Le storie di un'istituzione non appartengono soltanto a lei che le ha vissute ma diventano parte dell'identità collettiva di un territorio e di una comunità”. Così il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, commentando le celebrazioni per i 20 anni dall'inaugurazione del quartiere espositivo di Rho-Pero e per i 25 anni dalla nascita di Fondazione Fiera Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Imprese, Bozzetti (Fondazione Fiera Milano): "Successo delle istituzioni coinvolge l'intera città"

