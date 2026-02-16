Firenze cena toscana alla Beppa Fioraia per sostenere Trisomia 21 Aps

A Firenze, una cena toscana alla Beppa Fioraia si svolge per raccogliere fondi a favore di Trisomia 21 Aps. La serata, che ha visto coinvolti molti appassionati di cucina e sostenitori dell’associazione, ha attirato anche alcuni ristoratori locali, desiderosi di contribuire alla causa. Durante l’evento, sono stati serviti piatti tipici della regione, come la ribollita e la bistecca alla fiorentina, per unire gusto e solidarietà.

Firenze, 16 febbraio 2026 – Una tavola apparecchiata con i sapori della tradizione e uno sguardo rivolto all’inclusione. Venerdì sera, 20 febbraio, a partire dalle 20, il ristorante La Beppa Fioraia di via dell’Erta Canina a Firenze ospiterà una cena benefica promossa insieme a Trisomia 21 Aps, con la collaborazione del Quartiere 1. L’obiettivo è raccogliere fondi – al netto delle spese – da destinare alle attività dell’associazione, impegnata nei percorsi di autonomia per persone con sindrome di Down e con disabilità intellettive di origine genetica. Il contributo richiesto è di 35 euro a persona e prevede che 10 euro, pari all’intero guadagno netto, vengano devoluti al progetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, cena toscana alla Beppa Fioraia per sostenere Trisomia 21 Aps La cucina italiana patrimonio Unesco: la Beppa Fioraia celebra la tradizione fiorentina La cucina italiana, riconosciuta Patrimonio dell'Umanità dall’UNESCO, rappresenta un elemento fondamentale della cultura nazionale. “L’amniocentesi è l’unico esame che dà certezza per la trisomia 21?” La donna ha fatto il test combinato al primo trimestre e ha ricevuto un risultato a rischio aumentato per la trisomia 21. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cena sociale del Controradio Club, con l’Alleanza Slow Food dei cuochi della Toscana; Cosa fare questa settimana a Firenze e dintorni; Cena solidale alla Beppa Fioraia per sostenere Trisomia 21 Aps; Toscana, al via i concerti di Carnevale dell'Ort. L’Altra Toscana: 131 cantine, 12 denominazioni e 8 consorzi protagonisti a FirenzeL'anteprima delle nuovo annate della Toscana del vino meno nota ma sempre più rilevante si terrà il 18 febbraio a Palazzo degli Affari ... intoscana.it Cena sociale del Controradio Club, con l’Alleanza Slow Food dei cuochi della ToscanaGiovedì 26 febbraio alle ore 19:30 al TENAX, Via Pratese 46 a Firenze. Un’occasione per stare insieme e parlare della radio e di TIF con lo staff che tutti ... controradio.it Da Beppa Fioraia il dolce è memoria, cura, tempo dedicato. È il motivo per cui qualcuno torna, o per cui qualcuno, anche lontano, continua a pensarti. Hai mai provato i nostri dessert A San Valentino, abbiamo un dolce speciale tutto da condividere. Prenot - facebook.com facebook