L’amniocentesi è l’unico esame che dà certezza per la trisomia 21?

La donna ha fatto il test combinato al primo trimestre e ha ricevuto un risultato a rischio aumentato per la trisomia 21. Nonostante il valore non fosse altissimo, non era nemmeno rassicurante. Ora si chiede se l’unico modo per avere una certezza sia l’amniocentesi, l’esame che può confermare o smentire il sospetto. La decisione di sottoporsi o meno a quest’ultimo resta difficile e spesso si prende dopo aver valutato i rischi e i benefici.

Al primo trimestre ho fatto il test combinato e mi è risultato a rischio aumentato per trisomia 21 (valore intermedio, non altissimo ma nemmeno rassicurante). Ho fatto poi il DNA fetale ed è risultato negativo, ma io continuo ad avere paura che qualcosa sfugga. L’amniocentesi è davvero l’unico esame che può dare certezze? È vero che il rischio di aborto è molto più basso rispetto al passato? Buongiorno signora, il DNA fetale ha un’attendibilità molto elevata per la trisomia 21 (oltre il 99%). Resta comunque un test di screening. L’amniocentesi è invece un esame diagnostico certo, con un rischio di aborto oggi stimato intorno allo 0,1–0,2%. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “L’amniocentesi è l’unico esame che dà certezza per la trisomia 21?” Approfondimenti su amniocentesi trisomia 21 “L’amniocentesi dà sicurezza sulla salute del feto?” Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su amniocentesi trisomia 21 Argomenti discussi: La Regione vuole introdurre il test prenatale non invasivo per le donne in gravidanza: a cosa serve; Citomegalovirus in gravidanza: come si prende, sintomi e conseguenze; Sanità, FI: Con test NIPT passo avanti per tutela della salute materno-fetale; Lagosanto, il re dell’ostetricia Raffaele Lorusso va in pensione. L'amniocentesi? Un ricordo tra un paio d'anni grazie alla ricerca Made in ItalyUna parola che ogni donna in gravidanza conosce: amniocentesi, la procedura più diffusa per effettuare una diagnosi prenatale. Da oggi però questo tipo di analisi potrebbe essere archiviata e ... it.blastingnews.com Amniocentesi addio. Nel futuro basterà un esame del sangue maternoUno studio cinese pubblicato su Science Translational Medicine rivela che il plasma materno contiene l’intero Dna fetale. È la dimostrazione che è possibile effettuare la diagnosi prenatale con un ... quotidianosanita.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.