Fiorella Mannoia omaggia Fossati e De André con un tour

Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve, il nuovo ed emozionante progetto live di Fiorella Mannoia. Sarà Genova, città simbolo del cantautorato italiano e terra natale di Fabrizio De André e Ivano Fossati, a dare il via il prossimo giugno a Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve, il nuovo ed emozionante progetto live di Fiorella Mannoia. Un viaggio potente e intenso tra i brani più amati di due dei più grandi e influenti cantautori di sempre, entrambi figure cruciali per la carriera e il repertorio di Fiorella, in occasione dei 30 anni dell’album pietra miliare nella storia della musica italiana, ultimo testamento creativo di Faber, realizzato insieme a Fossati e uscito nel 1996. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Fiorella Mannoia omaggia Fossati e De André con un tour

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Genova, porto di partenze e ritorni, sarà il punto d’avvio di un viaggio musicale che profuma di mare, parole forti e memoria. Il 27 giugno 2026, Fiorella Mannoia inaugurerà all’Arena del Mare del Porto Antico il tour «Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime salve - facebook.com Vai su Facebook

Fiorella Mannoia e il nuovo viaggio live all'insegna di De André e Fossati radiosubasio.it/news/fiorella-… Vai su X

Dal 27 giugno 2026, dall’Arena del Mare di Genova, Fiorella Mannoia porta in tutta Italia un omaggio intenso e poetico… - Dal 27 giugno 2026, dall’Arena del Mare di Genova, Fiorella Mannoia porta in tutta Italia un omaggio intenso e poetico a due giganti della musica: ... Si legge su novella2000.it

Fiorella Mannoia porta “Anime Salve” allo Sferisterio: un omaggio a De André e Fossati - I biglietti per i live saranno disponibili dalle ore 11 di domani, mercoledì 3 dicembre Il 30 agosto 2026 Fiorella Mannoia calcherà il palcoscenico di Sferisterio Live + 2026 con “Fiorella canta Fabri ... Come scrive youtvrs.it

Fiorella Mannoia porta in tour De André e Fossati: “Abbiamo bisogno della loro visione del mondo” - Nel trentennale dell’album “Anime salve” l’artista annuncia “Fiorella canta Fabrizio e Ivano”, per celebrare il repertorio di due monumenti della canzone ... Segnala repubblica.it

FIORELLA MANNOIA a Palmanova col nuovo tour dedicato ai successi di De André e Fossati. 23 luglio 2026 - Sarà Genova, città simbolo del cantautorato italiano e terra natale di Fabrizio De André e Ivano Fossati, a dare il via il prossimo giugno a “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, ... Da udine20.it

La voce di Fiorella per Faber e Fossati - Il 7 luglio al Marostica Summer Festival il progetto live “Fiorella canta Fabrizio e Ivano” ... Secondo bassanonet.it

Fiorella Mannoia in concerto, l'omaggio a De Andrè e Fossati: Anime Salve - È Genova, città simbolo del cantautorato italiano e terra natale di Fabrizio De André e Ivano Fossati, a dare il via il prossimo giugno a Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve, il nuovo ed ... Come scrive mentelocale.it