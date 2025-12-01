Fabrizio Corona a processo per la storia d' amore di Giorgia Meloni | la presidente del Consiglio testimonia il 21 maggio 2026

Il 21 maggio 2026, a Montecitorio, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà ascoltata come testimone di parte civile nel processo milanese per diffamazione aggravata a carico di Fabrizio Corona e del giornalista Luca Arnau. La vicenda nasce da un articolo uscito nell'ottobre del 2023 sul. 🔗 Leggi su Today.it

