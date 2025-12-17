Anci–Fibercop | fa tappa a Napoli il roadshow per lo sviluppo della fibra ottica nei territori

A Napoli, si svolge il roadshow organizzato da Anci e Fibercop, dedicato allo sviluppo della fibra ottica nei territori. L'evento offre un confronto tra istituzioni e operatori sulle infrastrutture digitali sostenibili e sulle tecnologie innovative per la fibra ottica, promuovendo il progresso digitale e la connettività nelle comunità locali.

© Puntomagazine.it - Anci–Fibercop: fa tappa a Napoli il roadshow per lo sviluppo della fibra ottica nei territori Confronto tra istituzioni e operatori sulle infrastrutture digitali sostenibili e sulle tecniche innovative per la fibra ottica. Si è tenuto a Napoli presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo la seconda tappa del roadshow “FiberCop per lo sviluppo dei territori”, organizzato da ANCIcomunicare con il patrocinio dell’ ANCI e il contributo tecnico di FiberCop, gestore dell’infrastruttura più estesa e capillare del Paese con circa 27 milioni di chilometri di fibra ottica posati su tutto il territorio nazionale. Il roadshow è un’importante occasione di confronto tecnico sulle metodologie più avanzate e sostenibili per la realizzazione delle infrastrutture digitali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it Leggi anche: Matino, potenziamento della rete in fibra ottica: al via i lavori di FiberCop Leggi anche: Al via a Bomporto la posa della nuova rete FiberCop in fibra ottica La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sclerosi multipla: fa tappa a Napoli "Mille Storie" - Sclerosi multipla: fa tappa a Napoli "Mille Storie", il vodcast che racconta la vita oltre la malattia dei pazienti. ansa.it Il giro d'Italia in idrovolante fa tappa a Napoli - Con l'ammaraggio di sei idrovolanti davanti alla Rotonda Diaz, sul lungomare Caracciolo, arriva a Napoli il primo giro d'Italia in idrovolante "GiDro 2025". ansa.it Si è tenuto a Napoli presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo la seconda tappa del roadshow “FiberCop per lo sviluppo dei territori”, organizzato da ANCIcomunicare con il patrocinio dell’ANCI e il contributo tecnico di FiberCop, gestore dell’infrastruttura - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.