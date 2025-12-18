Blitz della guardia di finanza | sequestrati 90mila giocattoli ed articoli natalizi

La guardia di finanza di Prato ha effettuato un intervento di grande portata, sequestrando circa 90 mila giocattoli e articoli natalizi non conformi alle norme di sicurezza. Un intervento importante volto a tutelare la salute dei consumatori e garantire la sicurezza dei prodotti sul mercato, mettendo in evidenza l’attenzione delle autorità verso la tutela dei più piccoli e la corretta distribuzione commerciale.

© Firenzetoday.it - Blitz della guardia di finanza: sequestrati 90mila giocattoli ed articoli natalizi La guardia di finanza di Prato ha sequestrato circa 90mila articoli non conformi alle norme sulla sicurezza dei prodotti, potenzialmente pericolosi per la salute. Si tratta di oggettistica natalizia assortita, decorazioni e addobbi, oltre a giocattoli per bambini in età scolare. Se la merce fosse. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Maxi-blitz della Guardia di Finanza a Messina: sequestrati oltre 13.000 articoli natalizi "pericolosi" Leggi anche: Maxi-blitz della Guardia di Finanza di Messina: sequestrati oltre 13.000 articoli natalizi "pericolosi" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Blitz della Finanza al luna park: maxi sequestro di falsi 'Labubu' (e non solo); Blitz della Finanza a Manfredonia: sequestrati 400 kg di vongole 'illegali'; Droga, sequestrati 138 Kg di cocaina pura dalla Spagna nel porto di Civitavecchia; Treviglio, decorazioni abusive e pericolose: blitz natalizio della Guardia di finanza, sequestrati 110 mila articoli. Treviglio, decorazioni non a norma e pericolose: blitz natalizio della Guardia di finanza, sequestrati 110 mila articoli - Intensificati i controlli sulle attività: segnalati in via amministrativa i legali rappresentanti di tre società ... bergamo.corriere.it

Blitz della Guardia di Finanza ai baracconi, sequestrate più di mille Labubu false - Un fenomeno social e virale quello dei pupazzi distribuiti dalla catena di negozi Pop Mart che, ad oggi, ha fruttato al Comando Provinciale Genova il sequestro di oltre 15. primocanale.it

GUARDIA DI FINANZA * «BLITZ AL MERCATO DI PIAZZA DELLA GHIAIA, SEQUESTRATI 1.900 PRODOTTI CONTRAFFATTI DI LUSSO» - Nelle scorse settimane, i finanzieri del Comando Provinciale di Parma, nell’ambito della costante azione di monitoraggio e controllo economico del territorio, hanno intensificato il dispositivo di ... agenziagiornalisticaopinione.it

Blitz prima dell’alba di oggi al centro sociale Askatasuna di corso Regina Margherita 47, a Torino. Polizia, carabinieri e guardia di finanza hanno bloccato la zona intorno allo stabile e stanno effettuando perquisizioni all’interno del centro, occupato dal 1996 e - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.