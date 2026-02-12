Deborah Compagnoni | Ecco come ha vinto Fede e dove ha sbagliato Sofia

Durante un meet&greet alla Cooperativa di Cortina, Deborah Compagnoni ha analizzato la vittoria di Federica Brignone nel SuperG. La campionessa ha spiegato come l’azzurra sia riuscita a battere atlete più in forma, mentre ha indicato alcuni errori di Sofia Goggia. Compagnoni ha elogiato la tenacia di Federica e ha sottolineato i momenti decisivi della gara.

Durante l'evento meet&greet, organizzato da Trudi alla Cooperativa di Cortina, Deborah Compagnoni ha commentato l'impresa d'oro di Federica Brignone nel SuperG, spiegando come l'azzurra sia riuscita a battere avversarie più in forma di lei. La tre volte oro olimpico ha commentato anche la prova di Sofia Goggia, analizzandone gli errori che le sono costati la gara.

Arrivano le prime indiscrezioni sugli ultimi tedofori delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Questa mattina, Alberto Tomba e Deborah Compagnoni hanno acceso il braciere olimpico a Milano, all’Arco della Pace.

