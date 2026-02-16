federico frusciante morto a 52 anni il critico cinematografico e youtuber

Addio al critico cinematografico Federico Frusciante, morto domenica 15 febbraio all’età di 52 anni. L’annuncio è stato dato attraverso i profili social dello youtuber livornese. “La salma sarà alla camera mortuaria del Cimitero dei Lupi di Livorno dalle ore 15 di lunedì 16 febbraio fino a martedì 17 febbraio alle ore 12?, si legge nel post con cui è stata data la notizia della scomparsa di Frusciante, noto in rete in particolare per le sue recensioni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Federico Frusciante, critico cinematografico e youtuber, è morto a causa di una malattia improvvisa.

Federico Frusciante è morto a 52 anni a causa di un tumore, lasciando un vuoto nel mondo di YouTube.

