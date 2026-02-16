Federico Frusciante è morto nessuna malattia | ecco la vera causa della morte web sotto shock

La notizia ha attraversato la rete in poche ore, lasciando incredulità e dolore tra migliaia di appassionati: Federico Frusciante si è spento il 15 febbraio 2026 a 52 anni. Non una lunga malattia, ma un improvviso malore lo ha colto nella sua abitazione di Livorno, accanto alla moglie Eleonora. A confermare la scomparsa è stata la famiglia con un messaggio pubblicato sui social: « È con enorme dolore e immenso dispiacere che comunichiamo la sua scomparsa prematura occorsa nella giornata odierna. Chi volesse dare un ultimo saluto, la salma sarà alla camera mortuaria del Cimitero dei Lupi di Livorno dalle ore 15 di lunedì 16 febbraio fino a martedì 17 febbraio alle ore 12 ». 🔗 Leggi su Donnapop.it

