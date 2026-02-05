Arriva finalmente la verità sulla morte di Maria Rita Parsi. La notizia ha sorpreso tutti, anche chi conosceva bene la donna. Dopo giorni di mistero, le autorità hanno chiarito che non si trattava di una malattia. La sua scomparsa improvvisa ha lasciato sgomenti amici, colleghi e pubblico, che ora attendono di capire cosa sia successo davvero.

La scomparsa improvvisa di Maria Rita Parsi ha lasciato sgomenti colleghi, amici e pubblico. Nelle ore successive alla notizia, il silenzio e lo smarrimento hanno alimentato interrogativi, ipotesi e supposizioni. Con il passare dei giorni, però, dalle testimonianze di chi le era vicino emerge un quadro più chiaro: nessuna lunga malattia, nessun percorso già scritto. Solo un malore improvviso che non le ha lasciato scampo, arrivato quando nulla sembrava farlo presagire. Maria Rita Parsi non era malata: parlano gli amici. A chiarire fin da subito le circostanze della morte sono stati Piergiorgio Assumma e Stefania Massimiliani, amici stretti della psicologa, che hanno confermato come Maria Rita Parsi sia deceduta il 2 febbraio in seguito a un malore improvviso. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Arriva finalmente la verità sulla causa della morte di Maria Rita Parsi: nessuna malattia, ecco come è morta

Maria Rita Parsi è morta improvvisamente, poche ore dopo essere stata in tv.

Recenti approfondimenti hanno rivelato la vera causa della morte del padre di Stefano De Martino, smentendo ipotesi di malattia.

Carmen Di Lauro. . U altro prezioso estratto di uno degli interventi di Maria Rita Parsi, in sua memoria. facebook

Morta Maria Rita Parsi, la psicologa aveva 78 anni x.com