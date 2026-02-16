Federica Brignone vicina al ritiro dopo le Olimpiadi di Milano Cortina? Lei replica ai rumor sul suo futuro

Federica Brignone ha risposto ai rumors sul suo ritiro, che circolano dopo le Olimpiadi di Milano Cortina, a causa delle voci che la danno vicina all’addio allo sci. La campionessa italiana ha spiegato di essere ancora motivata e di voler continuare a competere, anche se sta valutando i prossimi passi. Durante un’intervista, ha condiviso alcuni dettagli sui suoi piani futuri e sul suo stato d’animo attuale.

Dopo il grande successo alle Olimpiadi di Milano Cortina con un doppio oro da sogno, Federica Brignone pensa al ritiro? La campionessa con una replica ai microfoni di Eurosport fa chiarezza sul suo futuro. Federica Brignone pensa al ritiro dopo le Olimpiadi di Milano Cortina? Questa è la domanda che in tanti si stanno ponendo a seguito del doppio oro leggendario a questi Giochi invernali. A fare chiarezza una volta per tutte ci ha pensato la diretta interessata, intercettata dalla giornalista Lia Capizzi. Nel corso dell’intervista il quesito, viste le tante indiscrezioni, non poteva di essere certo evitato. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Federica Brignone vicina al ritiro dopo le Olimpiadi di Milano Cortina? Lei replica ai rumor sul suo futuro Perché Federica Brignone alle Olimpiadi di Milano Cortina ha una tigre sul casco (e quanto costa) Federica Brignone sfila sulla pista di Milano Cortina 2026 con un casco decorato da una tigre. Federica Brignone straordinaria alle Olimpiadi Invernali: dal recupero lampo allo JMedical all’oro ai Giochi di Milano Cortina Federica Brignone ha vinto l’oro in Super G ai Giochi di Milano Cortina. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Olimpiadi, Federica Brignone vince un altro oro e le avversarie s’inchinano. FOTO; Immensa Federica Brignone: trionfa nel superG di Milano Cortina 315 giorni dopo il gravissimo infortunio; Quanto vale l'oro di Federica Brignone? Oltre un milione di euro (in più) tra premi, sponsor e immagine; Federica Brignone riscrive la sua storia: oggi alle Tofane l'oro olimpico che le mancava. Federica Brignone, ma cosa hai fatto?! Il suo secondo Oro alle Olimpiadi Invernali 2026 è una nuova lezione: impossible is nothingFederica Brignone, è Oro bis alle Olimpiadi Invernali 2026: nella discesa del Gigante un nuovo trionfo epico un anno dopo l’infortunio: le rivali si inchinano ... vogue.it FEDERICA LA MAGNIFICA, COME LEI NESSUNA MAI! BRIGNONE TRIONFA ANCHE NEL GIGANTE A CORTINAFederica Brignone vince due ori nella medesima olimpiade com Alberto Tomba a Calgary 1998 (gigante e slalom) ed entra una volta in più nel gotha dello sport di tutti i tempi. Quello che la valdostana ... fisi.org Corriere della Sera. . Nel giorno del trionfo di Federica Brignone nello sci e dei risultati strabilianti di tutto lo sport azzurro alle Olimpiadi di Milano-Cortina, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha fatto visita alla sede del Corriere della Sera in via Solferino - facebook.com facebook Una straordinaria Federica Brignone festeggia a Casa Italia con la sua seconda medaglia d’oro al collo, conquistata nello Slalom Gigante #CorrieredelloSport #Olimpiadi #Brignone x.com