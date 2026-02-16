Federica Brignone | Non volevo scendere era troppo difficile L?urlo del pubblico e ho capito che era vero
Federica Brignone ha deciso di non scendere dalla gara perché sentiva che sarebbe stato troppo difficile, e le urla del pubblico le hanno fatto capire che era il momento di andare avanti. La sciatrice italiana ha vissuto una giornata intensa, tra le difficoltà burocratiche e i festeggiamenti con gli amici, rendendo tutto ancora più speciale.
Federica Brignone ha assaporato sino all’ultimo secondo ogni emozione vissuta in una giornata storica per l’Italia intera e per se stessa tra pratiche burocratiche, festeggiamenti sul podio, l’Inno di Mameli, i bagni di folla prima e dopo l’approdo al quartiere generale della nazionale italiana, dove ha ricevuto l’abbraccio dei propri tifosi. «È stato un capolavoro. Ancora di più dell’altro. Dopo quell’oro qualche domanda te la fai, un po’ di stress in più c’è. Il gigante è la disciplina in cui c’è più stress, non c’è da nascondere visto che ci sono due manche, in più con il buio che arriva, scendi con il 30 con tutti che ti aspettano. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
