Federica Brignone ha assaporato sino all’ultimo secondo ogni emozione vissuta in una giornata storica per l’Italia intera e per se stessa tra pratiche burocratiche, festeggiamenti sul podio, l’Inno di Mameli, i bagni di folla prima e dopo l’approdo al quartiere generale della nazionale italiana, dove ha ricevuto l’abbraccio dei propri tifosi. «È stato un capolavoro. Ancora di più dell’altro. Dopo quell’oro qualche domanda te la fai, un po’ di stress in più c’è. Il gigante è la disciplina in cui c’è più stress, non c’è da nascondere visto che ci sono due manche, in più con il buio che arriva, scendi con il 30 con tutti che ti aspettano. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Federica Brignone in esclusiva dopo la prima prova Olimpica: Mi mancano chilometri, un sogno essere portabandiera · Sci alpino; Federica Brignone: Non volevo scendere, era troppo difficile. L’urlo del pubblico e ho capito che era vero; I dubbi di Federica Brignone: 'Non ho fatto tutto quello che volevo'; Federica Brignone: Non volevo scendere, era troppo difficile. Dall'urlo della gente ho capito che era vero.

Federica Brignone: «Non volevo scendere, era troppo difficile. Dall'urlo della gente ho capito che era vero»Federica Brignone ha assaporato sino all'ultimo secondo ogni emozione vissuta in una giornata storica per l'Italia intera e per se stessa tra pratiche burocratiche, festeggiamenti ... ilgazzettino.it

Milano Cortina: Brignone, 'prima della seconda manche non volevo scendere'Sono arrivata in partenza, mi sono scaldata e mi sono un po' calmata. Ho dovuto veramente autolesionarmi per dire 'devi farcela, devi scendere'. Non volevo scendere, era troppo difficile. Però dovevo ... ansa.it

#MilanoCortina2026 Olimpiade da record per l'Italia che, al momento, ha già portato a casa 22 medaglie, inclusi i due ori di Federica #Brignone. Dopo quello nel SuperG, per l'azzurra ieri il bis nel Gigante. Al centro sportivo XXV Aprile di Milano, dove 'la tigr facebook

Una straordinaria Federica Brignone festeggia a Casa Italia con la sua seconda medaglia d’oro al collo, conquistata nello Slalom Gigante #CorrieredelloSport #Olimpiadi #Brignone x.com