Trasferte di lavoro | le nuove regole sui rimborsi spese Tutto quello che c’è da sapere

Dal 2025 le regole sui rimborsi delle trasferte aziendali sono cambiate. Le aziende devono seguire nuove procedure per garantire una maggiore tracciabilità dei pagamenti. L’obiettivo è ridurre l’uso del contante e rendere più semplici i controlli fiscali. La novità riguarda tutti i lavoratori che viaggiano per lavoro, obbligati a rispettare le nuove modalità di rimborso.

Dal 2025 sono cambiate le modalità di rimborso delle trasferte aziendali. L'obiettivo principale è garantire maggiore tracciabilità dei pagamenti, ridurre l'uso del contante e semplificare i controlli fiscali. Viaggi, cene, alloggi e auto devono essere documentati e pagati principalmente con strumenti elettronici per mantenere le agevolazioni fiscali. Tre le modalità di rimborso. Le aziende possono continuare a utilizzare tre formule di rimborso, ognuna con implicazioni fiscali diverse: Rimborso forfettario: importo fisso giornaliero stabilito dall'azienda, senza necessità di giustificativi.. Rimborso analitico: copre le spese effettivamente sostenute (vitto, alloggio, trasporti), documentate con scontrini o fatture.

Le nuove regole sui trasferte di lavoro sono già in vigore e cambiano molte cose.

