Fabrizio Corona | Lunedì 2 marzo puntata capolavoro metto in ginocchio Mediaset e Signorini li faccio arrestare tutti - VIDEO

Fabrizio Corona annuncia che lunedì 2 marzo andrà in diretta per presentare una prova che, a suo dire, scuoterà Mediaset e Signorini. La sua dichiarazione arriva dopo settimane di tensione tra l’ex paparazzo e le reti televisive, che hanno portato anche a minacce di azioni legali. Corona promette di mettere in crisi l’intera televisione italiana e di portare alla luce elementi sconvolgenti.

Corona: "Vi do una notizia esclusiva, lunedì vado a prendere una prova che cambia completamente il corso di tutto. Lunedì 2 marzo, puntata capolavoro, metto in ginocchio Mediaset e Signorini. Solo contro un sistema" Nonostante la rimozione dei canali social personali e di Falsissimo, Fabrizio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Fabrizio Corona: "Lunedì 2 marzo puntata capolavoro, metto in ginocchio Mediaset e Signorini, li faccio arrestare tutti" - VIDEO Fabrizio Corona annuncia Falsissimo: nuova puntata su Mediaset e Signorini Fabrizio Corona ha confermato che il 2 marzo tornerà in tv con una nuova puntata di Falsissimo, provocando già molte discussioni sui social. Fabrizio Corona, il VIDEO del lancio della puntata di Falsissimo del 26 gennaio 2026 su Samira, Signorini e Mediaset: "Nessuno ci può fermare" Fabrizio Corona ha condiviso un video in vista della puntata di Falsissimo del 26 gennaio 2026, incentrata su Samira, Signorini e Mediaset. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fabrizio Corona annuncia Falsissimo: nuova puntata su Mediaset e Signorini; Fabrizio Corona annuncia una nuova puntata: Esce il 2 marzo, sarà terrificante. Le anticipazioni sulla sfida a Mediaset; Trattative non ne facciamo, il ritorno di Corona su Instagram; Falsissimo a teatro, Fabrizio Corona a Padova al Gran Teatro Geox il 23 maggio 2026. Fabrizio Corona annuncia una nuova puntata: Esce il 2 marzo, sarà terrificante. Le anticipazioni sulla sfida a MediasetDopo il ricovero, l’ex re dei paparazzi riappare in discoteca e rilancia Falsissimo: Nessuna paura dopo la causa da 160milioni ... today.it Fabrizio Corona, nuova puntata di Falsissimo: Esce il 2 marzo, sarà terrificante. Le anticipazioni sulla sfida a MediasetDopo il ricovero, l’ex re dei paparazzi riappare in discoteca e rilancia Falsissimo: Nessuna paura dopo la causa da 160milioni ... milanotoday.it Fabrizio Corona pubblica sui social le immagini dal reparto di cardiologia e parla di ricovero. Ecco cosa è emerso sulle sue condizioni e le dichiarazioni che hanno acceso il dibattito - facebook.com facebook #Milano Rimossi i profili social di Fabrizio Corona. In particolare, non è più visibile quello Instagram. Così un portavoce di Meta: "Abbiamo rimosso gli account per violazioni multiple degli standard della community Meta". x.com