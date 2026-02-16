Evasione dal carcere di Bollate | ricerche in corso per una detenuta ecuadoriana 42enne

Una donna ecuadoriana di 42 anni ha lasciato il carcere di Bollate e non si è più presentata al rientro dopo aver ottenuto un permesso premio. Le forze dell’ordine stanno cercando la detenuta, che potrebbe aver approfittato della pausa per allontanarsi dalla struttura. La fuga è stata scoperta ieri pomeriggio, quando la donna non si è presentata nel luogo previsto. La polizia sta verificando eventuali telecamere di sorveglianza e ascoltando testimoni nelle vicinanze.

Una detenuta di nazionalità ecuadoriana non è rientrata nel carcere di Bollate, a Milano, dopo aver usufruito di un permesso premio. Si tratta di Alba Leonor Sevillano Zambrano, 42 anni, reclusa per l'omicidio di una pensionata di 81 anni avvenuto nel capoluogo lombardo nel 2011. La donna stava scontando una pena con fine prevista nel 2032. A dare la notizia della fuga è stato Matteo Savino, vicesegretario regionale per la Lombardia del Sappe, Sindacato autonomo di polizia penitenziaria, che ha definito l'accaduto "un evento irresponsabile e gravissimo", sottolineando però come ciò non debba mettere in discussione la validità dei permessi premio e delle uscite per lavoro esterno.