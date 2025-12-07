Evasione da film dal carcere di Opera un detenuto sega le sbarre della finestra e si cala con le lenzuola | è la quarta volta Ricerche in corso

Un detenuto di origini albanesi, Toma Taulant, è riuscito a evadere nella notte dalla Casa di reclusione di Milano Opera. L’uomo, 41 anni, ha segato le sbarre della finestra della sua cella e si è calato all’esterno utilizzando lenzuola annodate. A renderlo noto è stato Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria, che ha espresso preoccupazioni sulle modalità con cui l’evasione è stata messa in atto. «Non è ancora chiaro come abbia fatto poi a scavalcare la cinta muraria (alta sei metri, ndr ) e se abbia goduto di complicità esterne », sottolinea. De Fazio ha inoltre messo in evidenza le gravi lacune del sistema penitenziario italiano, criticando le politiche attuate dai governi negli ultimi 25 anni. 🔗 Leggi su Open.online

