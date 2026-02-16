EU Commission to attend Trump’s Board of Peace meeting as observer

La commissaria europea Dubravka Suica parte questa settimana verso Washington per partecipare come osservatrice alla riunione del Board of Peace, istituito dall’amministrazione statunitense. La visita arriva in un momento in cui le tensioni internazionali crescono e gli Stati Uniti cercano di coinvolgere i partner europei nelle decisioni sulla stabilità globale. Suica si fermerà nella capitale americana per discutere di questioni di sicurezza e di cooperazione tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti.

BRUSSELS, Feb 16 (Reuters) - EU Commissioner Dubravka Suica will travel to Washington this week to attend a meeting of the Board of Peace, as set up by U.S President Dona. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - EU Commission to attend Trump’s Board of Peace meeting as observer Pakistan PM to attend Trump peace board’s first meeting, says foreign office Il primo incontro ufficiale del tavolo di pace promosso dall’amministrazione Trump vedrà la partecipazione del primo ministro pakistano Shehbaz Sharif. Israeli FM Saar to attend Trump’s first Board of Peace meeting on Thursday, official says Il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Saar, partecipa giovedì al primo incontro del Consiglio di Pace convocato dal presidente Donald Trump. Super Sultan! Kini Indonesia Jadi Negara Pemberi Hutang Kepada Negara Lain Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Nuovo piano per contrastare le minacce poste dai droni; Police raid on EU Commission: 'Alleged irregularities in property sales'; One Europe, one market: von der Leyen announces EU competitiveness roadmap; Presunte irregolarità sulla vendita di immobili: blitz della polizia nella Commissione Ue. EU Commission to attend Trump’s Board of Peace meeting as observerEU Commissioner Dubravka Suica will travel to Washington this week to attend a meeting of the Board of Peace, set up by US President Donald Trump, in her capacity as an observer, a spokesperson for ... timesofisrael.com La procuratrice dei minori e il sostituto procuratore della Dda sono stati indicati all'unanimità dalla quinta commissione del Csm. Ora si attende il voto del plenum - facebook.com facebook