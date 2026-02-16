Estonia il paese europeo dove la burocrazia è scomparsa
In Estonia, la burocrazia è praticamente scomparsa grazie a una rapida digitalizzazione. Il governo ha introdotto sistemi online che permettono ai cittadini di accedere ai servizi pubblici in modo semplice e veloce, eliminando le lunghe code agli uffici. Questa trasformazione ha reso il paese uno degli esempi più concreti di amministrazione moderna, dove le pratiche amministrative si svolgono quasi interamente attraverso piattaforme digitali.
Dalla fine dell’U allo Stato online, come Tallinn ha costruito un modello amministrativo efficiente, trasparente e basato sulla fiducia Quando si parla di digitalizzazione della pubblica amministrazione, l’immaginario collettivo corre spesso verso i Paesi scandinavi o verso modelli centralizzati come quello cinese. Eppure, nel cuore dell’Europa orientale, esiste un piccolo Stato che ha compiuto una trasformazione ancora più radicale e silenziosa. L’Estonia, ex repubblica sovietica affacciata sul Mar Baltico, è riuscita in poco più di trent’anni a costruire uno Stato digitale quasi invisibile, dove la burocrazia non è stata semplicemente informatizzata, ma ripensata dalle fondamenta.🔗 Leggi su Today.it
Lisbona scommette sul primo “business wallet” europeo per ridurre la burocrazia
Lisbona ha lanciato il primo “business wallet” europeo.
La Corte Ue: "Il matrimonio gay contratto in un altro paese europeo va riconosciuto"Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Estonia, in migliaia all'annuale Maratona della Sauna; Difesa, ‘sì’ alla partecipazione del Canada al programma europeo SAFE; Estonia: Tallinn, Tartu e le regioni più autentiche del Paese baltico; L'Estonia avverte che la Russia sta ricostruendo il proprio esercito per cambiare l'equilibrio di potere in Europa.
Turismo in Europa, questi sono i paesi meno visitatiUn’analisi di Riviera Travel, basata sui dati Eurostat sui pernottamenti turistici 2024, rivela quali sono le destinazioni europee con meno presenze di Redazione In un’Europa sempre più affollata, dov ... msn.com
I Paesi dell'Unione europea più pessimisti sul loro futuro: le principali preoccupazioni dell'EuropaQuale Paese europeo è il più pessimista sul proprio futuro? Quali sono le principali preoccupazioni dell'Europa? E quale Paese europeo teme la guerra più di Israele? Un mix di instabilità politica, ... it.euronews.com
vs : La provocazione di Kaja Kallas sulla Libertà di Parola "Provengo da un Paese al 2° posto per libertà di parola. È singolare ricevere critiche da chi occupa il 58° posto." Con queste parole, l'Alto Rappresentante UE Kaja Kallas ha risposto duramente - facebook.com facebook