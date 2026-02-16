Estonia il paese europeo dove la burocrazia è scomparsa

In Estonia, la burocrazia è praticamente scomparsa grazie a una rapida digitalizzazione. Il governo ha introdotto sistemi online che permettono ai cittadini di accedere ai servizi pubblici in modo semplice e veloce, eliminando le lunghe code agli uffici. Questa trasformazione ha reso il paese uno degli esempi più concreti di amministrazione moderna, dove le pratiche amministrative si svolgono quasi interamente attraverso piattaforme digitali.

Dalla fine dell'U allo Stato online, come Tallinn ha costruito un modello amministrativo efficiente, trasparente e basato sulla fiducia Quando si parla di digitalizzazione della pubblica amministrazione, l'immaginario collettivo corre spesso verso i Paesi scandinavi o verso modelli centralizzati come quello cinese. Eppure, nel cuore dell'Europa orientale, esiste un piccolo Stato che ha compiuto una trasformazione ancora più radicale e silenziosa. L'Estonia, ex repubblica sovietica affacciata sul Mar Baltico, è riuscita in poco più di trent'anni a costruire uno Stato digitale quasi invisibile, dove la burocrazia non è stata semplicemente informatizzata, ma ripensata dalle fondamenta.

Lisbona ha lanciato il primo “business wallet” europeo.

