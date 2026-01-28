Lisbona scommette sul primo business wallet europeo per ridurre la burocrazia

Lisbona ha lanciato il primo “business wallet” europeo. Si tratta di un’app pensata per semplificare la vita alle imprese, permettendo loro di accedere facilmente a tutta la documentazione amministrativa. L’obiettivo è ridurre la burocrazia e facilitare le operazioni anche oltre i confini dell’Unione Europea. La novità riguarda tutte le aziende portoghesi, ma potrebbe presto diffondersi in altri Paesi.

Roma, 28 gennaio 2026 – Il Portogallo è stato lunedì (26 gennaio) il primo Paese dell’Unione europea a lanciare un portafoglio digitale per le imprese: un’app pensata per dare alle aziende un accesso facile alla documentazione amministrativa, anche oltre i confini interni dell’Unione. La Commissione europea ha presentato l’iniziativa come uno strumento chiave per ridurre gli ostacoli alla crescita delle imprese in Europa, soprattutto per quelle che cercano di lavorare con le amministrazioni pubbliche di altri Paesi dell’Unione e che vendono servizi piuttosto che beni materiali. Gonçalo Matias, il ministro portoghese responsabile del progetto, ha detto a Euractiv. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lisbona scommette sul primo “business wallet” europeo per ridurre la burocrazia Approfondimenti su Lisbona BusinessWallet SPID, CieID e Wallet europeo: come cambia l’identità digitale in Italia Spid a pagamento e wallet europeo, cosa cambia per milioni di italiani Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Lisbona BusinessWallet Argomenti discussi: Lisbona scommette sul primo business wallet europeo per ridurre la burocrazia. Lisbona scommette sul primo business wallet europeo per ridurre la burocraziaIl Portogallo fa da apripista nel lancio del portafoglio digitale per le imprese, pensato per semplificare la burocrazia transfrontaliera nell’UE. Bruxelles lo promuove come strumento chiave per il me ... quotidiano.net Martedì 20 gennaio 2026, alle 18.30, a Lisbona, Piena - libri persone visioni, in Rua Luciano Cordeiro 2C, ospita la presentazione di “Questo libro è illegale” a cura di Osservatorio Repressione e Volere la Luna. Edizioni Altreconomia. Partecipano Italo Di Sab - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.