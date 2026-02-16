Esercizio sull’errore | l’arte del No Input a Roma

Il duo M.O.D.E. ha deciso di usare il progetto “Esercizio sull’errore” per esplorare i limiti dell’arte del No Input a Roma. La performance combina immagini scattate durante le prove con momenti dal vivo, creando un collegamento diretto tra fotografia e sperimentazione sonora. L’intera iniziativa si svolge in uno spazio alternativo della città, dove si può assistere alle prove e scoprire il processo creativo dietro il progetto.

Cosa: Esercizio sull'errore, un progetto di ricerca audiovisiva firmato dal duo M.O.D.E. che unisce performance dal vivo e fotografia.. Dove e Quando: Presso lo spazio Porte Rosse in Via dei Sabelli 8, Roma; dal 27 febbraio al 5 marzo 2026.. Perché: Un'esplorazione affascinante che trasforma il malfunzionamento tecnologico e l'obsolescenza in una forma di resistenza creativa e rigenerazione estetica.. L'arte contemporanea torna a interrogarsi sul confine tra intenzione e casualità nel cuore del quartiere San Lorenzo. Roma si prepara ad accogliere Esercizio sull'errore, l'ultima fatica del progetto M.