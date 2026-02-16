Es lo mismo? Il nuovo libro di Angel Galzerano
Il nuovo libro di Angel Luis Galzerano, “Es lo mismo?”, uscirà il 16 febbraio e mette in discussione le scelte che facciamo ogni giorno. L’autore invita i lettori a riflettere su cosa distingue davvero le decisioni che prendiamo, offrendo esempi concreti tratti dalla sua esperienza personale. Il testo si presenta come un invito a capire meglio le proprie convinzioni e a confrontarsi con le proprie scelte.
“Es lo mismo?”: il nuovo libro di Angel Luis Galzerano che invita a scegliere da che parte stare. Il 16 febbraio segna l’arrivo di Es lo mismo?, il nuovo lavoro narrativo di Angel Luis Galzerano, un’opera che interroga il presente e chiama il lettore a una presa di posizione. Il titolo, che è già domanda e dichiarazione d’intenti, attraversa storie, epoche e coscienze con uno sguardo libero, lucido e profondamente umano. Un libro che rompe l’indifferenza. Es lo mismo? (“Davvero è lo stesso?”) raccoglie racconti personali dell’autore e storie di personaggi contemporanei e del passato che hanno saputo difendere la propria identità, lottare per le proprie idee e rispondere con il loro agire che no, non è lo stesso. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
