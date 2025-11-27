La caldaia lavora tanto durante l’inverno, ci scalda la casa e ci regala docce calde quando ne abbiamo bisogno. Ma proprio per questo può darci problemi se non ne preserviamo correttamente le prestazioni. Sapete quali sono gli sbagli che facciamo più di frequente? E soprattutto, come possiamo evitare di restare al freddo? Ecco gli errori più comuni e come prevenire i guasti. Accumulo di calcare. Conosciamo tutti quella patina biancastra che si forma sul bollitore o sui rubinetti: ecco, immaginiamo la stessa cosa per la caldaia, solo che non possiamo vederla. Il calcare si deposita silenziosamente lungo i tubi e sugli scambiatori di calore, soprattutto se l’acqua del nostro quartiere è ricca di minerali. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Caldaia, gli errori più comuni e come risolverli