Energia Ebs | Biomasse solide infrastruttura strategica non un costo da tagliare

Luca Ebs, rappresentante del settore delle biomasse, ha spiegato che le infrastrutture per le biomasse solide sono un elemento chiave, non un costo da ridurre. La sua dichiarazione arriva dopo che il governo ha annunciato misure di supporto, ma il nuovo testo del dl EnergiaBollette sembra mettere a rischio le aziende che producono energia da queste fonti. In particolare, alcune imprese temono che le restrizioni potrebbero rallentare gli investimenti già avviati nel settore.

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Nonostante le rassicurazioni sulla tutela della produzione di energia da biomasse solide espresse pubblicamente dal governo nelle scorse settimane, la nuova bozza del dl EnergiaBollette prospetta uno scenario ancora critico per l'industria del settore". Così l'Associazione Energia da Biomasse Solide (Ebs) esprime la sua preoccupazione rispetto alla misure previste nella nuova bozza di dl circolata in queste ore "Eravamo fiduciosi, dopo l'impegno preso dal governo, riguardo a un ripensamento sostanziale rispetto alle misure che impattano in modo pesante sul settore delle bioenergie con filiera italiana - dice il presidente di Ebs Andrea Bigai - Il nostro settore è pronto a un confronto tecnico con il decisore politico-istituzionale che non può prescindere dalla condivisione da parte di tutti gli attori, istituzionali e del comparto, della valutazione complessiva dei numeri del settore, e da conseguenti analisi accurate, approfondite, consapevoli su tutti i potenziali effetti del decreto".