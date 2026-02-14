Da chi inizia una nuova fase importante sul lavoro a chi deve sbloccare un legame intorpidito L’oroscopo della settimana

L’oroscopo di questa settimana rivela che molti affrontano cambiamenti significativi, come chi cerca di superare blocchi sul lavoro o di riaccendere vecchi rapporti. Le stelle indicano che le tensioni familiari e lo stress quotidiano spingono le persone a trovare nuove energie e soluzioni pratiche. Per alcuni, è il momento di mettere in discussione abitudini radicate e di aprirsi a nuove prospettive.

D a chi è sul trampolino di lancio a chi deve iniziare a ribellarsi allo stress e alle tensioni familiari. Ecco le previsioni dell’ oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. Ariete 21 marzo – 19 aprile È arrivato il tempo di trovare una centratura e di un ritmo meno convulso, a partire dal lavoro per arrivare alle relazioni. Parola chiave della settimana: decidere. Toro 20 aprile – 20 maggio Si apre una fase importante nel vostro lavoro. Mettete a fuoco le priorità e lanciatevi: il cambiamento incalza. Parola chiave della settimana: tempismo. Leggi anche › Il Tema Natale di Shakira, Acquario esplosivo e inarrestabile Gemelli 21 maggio – 21 giugno Siete le quattro frecce accese sull’esistenza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

