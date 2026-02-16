È morto Federico Frusciante | il critico cinematografico e youtuber aveva 52 anni Il ricordo dell’amico MrMarra sui social | Ci siamo salutati il giorno prima
Federico Frusciante è morto improvvisamente a 52 anni, lasciando un vuoto tra chi seguiva le sue recensioni e i suoi video. La notizia ha fatto il giro dei social quando l’amico Mr. Marra ha scritto di averlo salutato il giorno prima, senza immaginare che sarebbe stato l’ultimo saluto. Frusciante, noto per il suo lavoro come critico e youtuber, aveva recentemente condiviso un post sui suoi canali, lasciando già qualche indizio sulla sua ultima giornata.
È morto all’età di 52 anni Federico Frusciante, critico cinematografico e youtuber. La notizia è stata resa nota ieri, 15 febbraio, tramite un post pubblicato sul profilo Facebook dello stesso streamer. L’annuncio recita: “È con enorme dolore e immenso dispiacere che comunichiamo la scomparsa prematura di Federico, occorsa nella giornata odierna”. Le cause del decesso non sono ancora state chiarite. A 25 anni, Frusciante aveva aperto un negozio di videocassette e dvd a noleggio, il Videodrome, nome ispirato al film di David Cronenberg diventato un punto di riferimento per i cinefili. Federico si definiva come l’ultimo reduce di un mondo ormai scomparso e un fervido sostenitore alla lotta contro lo streaming illegale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Morto Federico Frusciante, critico cinematografico e youtuber. Aveva 52 anni
Federico Frusciante, critico cinematografico e youtuber, è morto a causa di una malattia improvvisa.
Morto Federico Frusciante, addio allo youtuber e critico cinematografico: aveva 52 anni
Federico Frusciante è morto a 52 anni a causa di un tumore, lasciando un vuoto nel mondo di YouTube.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: È morto Federico Frusciante, critico livornese e ultimo dei videotecari; È morto Federico Frusciante, critico cinematografico e youtuber, aveva 52 anni; Lutto a Livorno, è morto Federico Frusciante: critico cinematografico e storico titolare di Videodrome, aveva 52 anni; Morto Federico Frusciante, il critico e youtuber se ne va a 52 anni: dal noleggio film alle recensioni virali.
Federico Frusciante è morto, nessuna malattia: ecco la vera causa della morte, web sotto shockLa notizia della morte di Federico Frusciante ha sconvolto tutto il mondo del web: critico cinematografico amatissimo, è morto a 52 anni. donnapop.it
Morto Federico Frusciante: chi era l’ultimo videotecaro che ha sfidato i giganti dello streamingScomparsa a 52 anni Federico Frusciante, storico critico YouTuber e ultimo videotecaro di Livorno. Noto per lo stile schietto e la strenua difesa del cinema fisico, lascia un vuoto incolmabile nella ... fanpage.it
Tanti appassionati di cinema e musica sono in lutto per la morte di Federico Frusciante. - facebook.com facebook
Dolore a Livorno per la scomparsa di Federico Frusciante, 52 anni, commerciante, regista, critico cinematografico e musicista. Nel corso della sua attività aveva intervistato registi e attori, spaziando dal cinema di genere italiano a maestri… x.com