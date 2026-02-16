È morto Federico Frusciante | il critico cinematografico e youtuber aveva 52 anni Il ricordo dell’amico MrMarra sui social | Ci siamo salutati il giorno prima

È morto all’età di 52 anni Federico Frusciante, critico cinematografico e youtuber. La notizia è stata resa nota ieri, 15 febbraio, tramite un post pubblicato sul profilo Facebook dello stesso streamer. L’annuncio recita: “È con enorme dolore e immenso dispiacere che comunichiamo la scomparsa prematura di Federico, occorsa nella giornata odierna”. Le cause del decesso non sono ancora state chiarite. A 25 anni, Frusciante aveva aperto un negozio di videocassette e dvd a noleggio, il Videodrome, nome ispirato al film di David Cronenberg diventato un punto di riferimento per i cinefili. Federico si definiva come l’ultimo reduce di un mondo ormai scomparso e un fervido sostenitore alla lotta contro lo streaming illegale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Federico Frusciante, critico cinematografico e youtuber, è morto a causa di una malattia improvvisa.

Federico Frusciante è morto a 52 anni a causa di un tumore, lasciando un vuoto nel mondo di YouTube.

Federico Frusciante è morto, nessuna malattia: ecco la vera causa della morte, web sotto shockLa notizia della morte di Federico Frusciante ha sconvolto tutto il mondo del web: critico cinematografico amatissimo, è morto a 52 anni. donnapop.it

Morto Federico Frusciante: chi era l’ultimo videotecaro che ha sfidato i giganti dello streamingScomparsa a 52 anni Federico Frusciante, storico critico YouTuber e ultimo videotecaro di Livorno. Noto per lo stile schietto e la strenua difesa del cinema fisico, lascia un vuoto incolmabile nella ... fanpage.it

Tanti appassionati di cinema e musica sono in lutto per la morte di Federico Frusciante. - facebook.com facebook

Dolore a Livorno per la scomparsa di Federico Frusciante, 52 anni, commerciante, regista, critico cinematografico e musicista. Nel corso della sua attività aveva intervistato registi e attori, spaziando dal cinema di genere italiano a maestri… x.com