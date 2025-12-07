Alessandro Antonicelli l' influencer Pettor_Ale morto per un tumore rarissimo a 26 anni | sui social aveva raccontato la sua battaglia

Addio ad Alessandro Antonicelli. L'influencer e body builder 26enne si è spento il 6 dicembre 2025, dopo una lotta contro il cancro durata due anni. Sui social, dove aveva raccontato la sua battaglia.

“Il mondo oggi è un po’ più silenzioso: Ale se n’è andato, finalmente libero dalla sofferenza.” Con queste parole, la famiglia e le persone a lui più vicine hanno annunciato la scomparsa di Alessandro Antonicelli, chiedendo rispetto e discrezione per il momento - facebook.com Vai su Facebook

PettorAle è morto a 26 anni: addio ad Alessandro Antonicelli - Era affetto da una forma molto rara di tumore alle ossa ma non aveva smesso di combattere contro la malattia e di inseguire i suoi sogni: l'addio al personal trainer che viveva a Milano ... milanotoday.it scrive

