E così vorresti iniziare a giocare a curling
Marco ha deciso di provare a giocare a curling dopo aver visto una partita in TV, spinto dalla curiosità di cimentarsi con questo sport. Ora si chiede dove possa trovare un campo e quali attrezzature servano, soprattutto se conosce qualcuno che ha già sperimentato questa disciplina o se vuole cominciare da solo.
Dove lo si può fare e cosa serve, per chi conosce una persona che ha detto “proviamoci, dai”, o per chi è proprio quella persona È quel momento, che dura pochi giorni e che arriva ogni quattro anni, in cui una considerevole quota di persone si appassiona al curling. Si parte da una distratta osservazione televisiva, si passa per la storia e le regole, ed è un attimo che si programma la propria vita in base alle partite di Joël Retornaz e compagni, con sagaci commenti su gioco, tattica e strategie (Retornaz è lo “skip”, cioè il capitano, della nazionale italiana maschile impegnata alle Olimpiadi). 🔗 Leggi su Ilpost.it
“Chi vorresti come prossimo premier?”. Gli italiani rispondono così: il sondaggio è clamoroso
Come giocare a DOOM: The Dark Ages – Guida completa per iniziare
Regole, campo e strategie: come si comincia a giocare a CURLING
Nuovo stadio, il Milan studia il meglio d'Europa: missione in casa EvertonUna delegazione rossonera nei giorni scorsi è stata a Liverpool per studiare l'Hill Dickinson Stadium. E' uno degli impianti presi come riferimento dal club, ma non il solo: previste visite in altre c ... msn.com
Vi aspettiamo per una nuova serata di poesia e musica dal vivo! Giovedì 29 gennaio Ore 20:30 Ex Macello di Paternò Via Fonte Maimonide Tema della serata: “E così vorresti fare lo scrittore…” Un invito a esplorare la scrittura, la poesia e il de - facebook.com facebook
3 cose che non sai e che vorresti sapere: ogni settimana in anteprima nella newsletter di Vanity Fair, Celebrity Watch x.com