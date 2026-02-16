Marco ha deciso di provare a giocare a curling dopo aver visto una partita in TV, spinto dalla curiosità di cimentarsi con questo sport. Ora si chiede dove possa trovare un campo e quali attrezzature servano, soprattutto se conosce qualcuno che ha già sperimentato questa disciplina o se vuole cominciare da solo.

Dove lo si può fare e cosa serve, per chi conosce una persona che ha detto “proviamoci, dai”, o per chi è proprio quella persona È quel momento, che dura pochi giorni e che arriva ogni quattro anni, in cui una considerevole quota di persone si appassiona al curling. Si parte da una distratta osservazione televisiva, si passa per la storia e le regole, ed è un attimo che si programma la propria vita in base alle partite di Joël Retornaz e compagni, con sagaci commenti su gioco, tattica e strategie (Retornaz è lo “skip”, cioè il capitano, della nazionale italiana maschile impegnata alle Olimpiadi). 🔗 Leggi su Ilpost.it

E così vorresti iniziare a giocare a curling

Regole, campo e strategie: come si comincia a giocare a CURLING

