Sky Cinema Stories debutta il 7 Dicembre e accende le grandi storie in prima visione

Digital-news.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo canale interamente dedicato ai film che restano, fra capolavori moderni e cult intramontabili.Le emozioni più profonde del cinema, le storie che restano,i personaggi che diventano iconici e i racconti che parlano al cuore e alla mente. Da domenica 7 dicembre l’offerta Sky Cinema si arricchisce con Sky Cinema Stories, un canale dedicato (anche in streaming su NOW) alle narrazioni più coin. 🔗 Leggi su Digital-news.it

sky cinema stories debutta il 7 dicembre e accende le grandi storie in prima visione

© Digital-news.it - Sky Cinema Stories debutta il 7 Dicembre e accende le grandi storie in prima visione

News recenti che potrebbero piacerti

sky cinema stories debuttaGuida TV Sky Cinema e NOW: Ocean's 8, Giovedi 27 Novembre 2025 - Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serat... Come scrive digital-news.it

sky cinema stories debuttaGuida TV Sky Cinema e NOW: Fuori, Lunedi 24 Novembre 2025 - Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serat... Scrive digital-news.it

Diamanti, l'ultimo film di Ferzan Özpetek debutta in prima TV stasera su Sky Cinema - Con Diamanti, il regista turco naturalizzato italiano firma uno dei suoi progetti più ambiziosi e corali coinvolgendo un cast straordinario guidato da Luisa Ranieri e Jasmine Trinca nei panni di ... Lo riporta movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Sky Cinema Stories Debutta