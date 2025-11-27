Sky Cinema Stories debutta il 7 Dicembre e accende le grandi storie in prima visione
Un nuovo canale interamente dedicato ai film che restano, fra capolavori moderni e cult intramontabili.Le emozioni più profonde del cinema, le storie che restano,i personaggi che diventano iconici e i racconti che parlano al cuore e alla mente. Da domenica 7 dicembre l’offerta Sky Cinema si arricchisce con Sky Cinema Stories, un canale dedicato (anche in streaming su NOW) alle narrazioni più coin. 🔗 Leggi su Digital-news.it
News recenti che potrebbero piacerti
Storie per tutti. Cinema per tutti! Con audiodescrizione, sottotitoli e cinedub, IFFI56 dà vita a una narrazione davvero inclusiva. *** Stories for all. Cinema for all! With audio description, closed captions and cinedubs, IFFI56 brings truly inclusive storytelling to life. Vai su X
ACIT Cagliari - CINEMA TEDESCO OGGI 2025 Untold Stories. Unbekannte Storys. Storie ignote nel cinema tedesco I film sono proposti in lingua originale e sottotitolati in italiano. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti Cinema Odissea - Marte - facebook.com Vai su Facebook
Guida TV Sky Cinema e NOW: Ocean's 8, Giovedi 27 Novembre 2025 - Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serat... Come scrive digital-news.it
Guida TV Sky Cinema e NOW: Fuori, Lunedi 24 Novembre 2025 - Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serat... Scrive digital-news.it
Diamanti, l'ultimo film di Ferzan Özpetek debutta in prima TV stasera su Sky Cinema - Con Diamanti, il regista turco naturalizzato italiano firma uno dei suoi progetti più ambiziosi e corali coinvolgendo un cast straordinario guidato da Luisa Ranieri e Jasmine Trinca nei panni di ... Lo riporta movieplayer.it