sky cinema stories debutta il 7 dicembre e accende le grandi storie in prima visione

Un nuovo canale interamente dedicato ai film che restano, fra capolavori moderni e cult intramontabili.Le emozioni più profonde del cinema, le storie che restano,i personaggi che diventano iconici e i racconti che parlano al cuore e alla mente. Da domenica 7 dicembre l’offerta Sky Cinema si arricchisce con Sky Cinema Stories, un canale dedicato (anche in streaming su NOW) alle narrazioni più coin. 🔗 Leggi su Digital-news.it

