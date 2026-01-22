L’analisi di David, sotto la guida di Spalletti, evidenzia le sue qualità tecniche e la necessità di maggiore determinazione. La vittoria della Juventus contro il Benfica, con il risultato di 2-0 all’Allianz Stadium, ha assicurato ai bianconeri il passaggio del turno in questa competizione. Un risultato importante che riflette l’andamento e le prestazioni recenti della squadra.

L’incontro vinto ieri sera dalla Juventus contro il Benfica per 2-0 all’ Allianz Stadium ha garantito il passaggio del turno ai bianconeri. Uno degli attori maggiormente osservati ieri è stato Jonathan David. Come anticipato da Giorgio Chiellini nel prepartita ai microfoni di Sky, qualora ci fosse l’opportunità, la Juventus si muoverà per trovare un’occasione per irrobustire il reparto offensivo. David ha servito l’ assist a McKennie per il raddoppio juventino ma ha faticato a combattere contro i centrali del Benfica per aiutare i compagni a svincolarsi dal forte pressing lusitano. I numeri della partita di David. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - David ai raggi X, Spalletti: “Sa giocare a calcio ma deve essere determinato”

Juve, Spalletti nel post gara: «David sa giocare a calcio. Poi non ha quella cattiveria e quella ferocia»Dopo la partita di Champions League tra Juve e Benfica, Luciano Spalletti ha commentato le prestazioni dei giocatori, sottolineando le qualità tecniche di David e evidenziando alcune carenze emotive.

Spalletti: "Rigore evitabile. David? Sa giocare ma ha la faccia da bravo ragazzo, non è cattivo"Dopo la vittoria contro il Benfica, Spalletti commenta le prestazioni dei suoi giocatori, sottolineando aspetti individuali e collettivi.

