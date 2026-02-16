Diretta gol Serie A LIVE | chiude la 25esima giornata Cagliari Lecce

Il Cagliari ha sconfitto il Lecce con un gol all’ultimo minuto, causando una grande festa tra i tifosi rossoblù presenti allo stadio. La partita, valida per la 25ª giornata di Serie A, ha visto un finale emozionante grazie a un tiro di testa di un attaccante sardo al 92’. La sfida si è conclusa con il risultato di 2-1, portando i padroni di casa a conquistare tre punti fondamentali. La partita è stata seguita in diretta con aggiornamenti in tempo reale, tra azioni pericolose e decisioni dell’arbitro.

