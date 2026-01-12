Diretta gol Serie A LIVE | alle 18 | 30 Genoa Cagliari chiude la giornata di Serie A Juve Cremonese

Segui in tempo reale le principali sfide della 20ª giornata di Serie A: alle 18:30 il match Genoa-Cagliari e a chiudere la giornata la sfida tra Juventus e Cremonese. Durante la giornata, forniamo aggiornamenti su risultati, sintesi, tabellini, moviola e cronaca live di tutte le partite, tra cui Como-Bologna, Udinese-Pisa, Roma-Sassuolo e Atalanta-Torino. Un servizio completo per restare aggiornati sull’andamento del campionato in tempo reale

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 20esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Como Bologna, Udinese Pisa, Roma Sassuolo e Atalanta Torino, valevoli per la 20 esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025.

