Dionisi sorride a metà | Una buona reazione
"Il risultato non è stato quello che volevamo, ma i ragazzi sono stati bravi perché per come si era messa e il tipo di partita che ha fatto la Reggiana non era scontato riuscire a riprenderla". Mister Dionisi vede il bicchiere mezzo pieno dopo il pareggio casalingo per 1-1 contro gli emiliani, soddisfatto tanto dell’approccio quanto della reazione nella ripresa. "La reazione è figlia dell’ approccio perché se chi entra non trova una squadra con l’approccio giusto, non abbiamo giocatori che spostano da soli – commenta il tecnico azzurro –, siamo stati un po’ prevedibili, ma non era semplice contro una squadra che ha giocato tutta sotto la linea della palla, e soprattutto abbiamo commesso un errore banale quando eravamo in superiorità numerica nell’occasione del rigore concesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
