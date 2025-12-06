Volley donne - C e D Porcari sorride a metà

In serie "C" è partito con il piede giusto il lungo wee-kend del volley lucchese che ha visto Porcari (foto in alto) anticipare il proprio impegno, valido per la nona giornata del girone d'andata. In attesa delle altre partite, la squadra di Grassini ha già confermato e rafforzato la propria posizione di capolista, superando il Giorgio Peri Grosseto per 3-1. L'avversaria si presentava con ottime credenziali, forte di 15 punti e della vittoria in rimonta contro la Nottolini di sabato scorso. L'ACopLat, però, si è ottimamente disimpegnata, soprattutto riuscendo a tenere alto il livello nei primi due set, nei quali ha dominato l'equilibrio, con i parziali finiti rispettivamente 2523 e 2426.

