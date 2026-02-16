Detenuta non rientra nel carcere di Bollate dopo un permesso caccia alla donna che aveva ucciso un' anziana

Una donna di 42 anni, condannata per aver ucciso un'anziana di 81 anni a Milano nel 2011, è sfuggita alla cattura dopo aver lasciato il carcere di Bollate con un permesso premio. La donna, che avrebbe dovuto scontare il fine pena nel 2032, era in libertà da tre anni grazie a permessi temporanei, ma questa volta non si è più fatta trovare. Le forze dell'ordine stanno intensificando le ricerche, mentre si cerca di capire se abbia lasciato la regione o si trovi nascosta in un luogo sicuro.

