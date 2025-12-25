Il rituale della purezza | l’idro-architettura tra benessere ancestrale e design d’avanguardia

Life&People.it L’ idro-architettura oggi lavora per sottrazione, i bordi scompaiono e le finiture diventano materiche e naturali, mentre la tecnologia scompare sotto lastre di pietra o cemento a vista. L’obiettivo del termalismo contemporaneo è infatti quello di ricreare un’atmosfera di sospensione simile a quella che caratterizzava i bagni dell’antichità, dove calore e vapore divenivano elementi architettonici in grado di modellare lo spazio. Il beneficio terapeutico si fonde così con un’estetica purista, offrendo rifugio visivo e fisico dalla frenesia del mondo esterno. Il design dell’acqua: l’archetipo romano del termalismo nelle piscine. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

