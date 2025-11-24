Area agricola come deposito per rifiuti pericolosi denunciata una ditta

Nei giorni scorsi, la Guardia costiera di Jesolo con il personale dell'Arpa del Veneto ha accertato un’attività illecita di stoccaggio e deposito di rifiuti speciali in un’area privata, adibita a terreno agricolo nel Comune di Jesolo. Le operazioni, svolte sotto la direzione della procura di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Area agricola come deposito per rifiuti pericolosi, denunciata una ditta

