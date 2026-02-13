Delia | da X Factor al tour trionfale la Sicilia canta nel pop e mira al palco di Sanremo

Delia, cantante siciliana, ha raggiunto il grande pubblico dopo aver partecipato a X Factor, e ora si prepara a portare il suo talento sul palco di Sanremo. La sua musica, che unisce radici profonde e sonorità moderne, sta riscuotendo grande entusiasmo tra gli appassionati. La giovane artista ha già percorso un tratto importante della sua carriera, con un tour che sta registrando il tutto esaurito in molte città.

Delia, dalla Sicilia al successo: un viaggio tra musica, radici e il sogno di Sanremo. La giovane artista siciliana Delia, emersa dal talent show X Factor, sta rapidamente conquistando il panorama musicale italiano con un successo che si misura in 23.000 biglietti venduti in meno di 30 giorni per il suo “Sicilia Bedda Tour”. Il suo progetto musicale, che fonde la tradizione siciliana con sonorità contemporanee, rappresenta una ventata di freschezza e un nuovo modo di raccontare l’identità di un territorio. Un percorso iniziato tra le sfide di un talent show e proiettato verso un futuro ricco di ambizioni, tra cui quella di calcare il palco di Sanremo.🔗 Leggi su Ameve.eu X Factor 2025, gli Inediti: DELIA canta il senso di appartenenza e la nostalgia per la sua terra in SICILIA BEDDA Delia con “Sicilia bedda tour” in concerto al Terrasound 2026 Il 3 luglio, nell’ambito del Terrasound 2026 organizzato da Best Eventi, si svolgerà il concerto di Delia con il progetto “Sicilia bedda tour”. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Brucia la terra, brucia pure il palco di X Factor Argomenti discussi: Delia Buglisi va oltre X Factor: Bizet, Battiato, Consoli gli artisti che mi guidano. L’ansia? Non la temo più; Musica / Delia Buglisi celebra il folklore siciliano con la sua Sicilia bedda; X Factor 2025, la classifica a due mesi dalla finale; Delia Buglisi al Teatro Arcimboldi il 13 febbraio 2026. Delia travolge i teatri dopo X Factor: «Voglio portare la Sicilia nel mondo, non solo carrettini e cannoli»La cantautrice catanese tra 23 mila biglietti in 30 giorni, Sanremo con Serena Brancale e un manifesto identitario che sfida i pregiudizi ... giornalelavoce.it Delia da X Factor ai sold out, 'mio sogno è portare la Sicilia in giro per il mondo'(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Da X Factor ai sold out nei teatri italiani, passando anche per la serata dei duetti al festival di Sanremo, chiamata da Serena Brancale. La ventisette catanese Delia, finalist ... msn.com Da X Factor ai teatri sold out, il successo della catanese Delia: «Così smonto i preconcetti» Il suo sogno portare la Sicilia per il mondo utilizzando sempre il dialetto. E' attesa a Sanremo nella serata dei duetti Leggi l’articolo completo di Carmela Marino al link n - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.