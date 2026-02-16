Davide il fratello-allenatore | All' inizio pensavo fosse troppo rilassata poi
Davide, fratello e allenatore, ha raccontato che all’inizio pensava che lei fosse troppo tranquilla, ma poi ha capito che questa calma faceva la differenza durante le sessioni di allenamento. La sua presenza ha portato una sensazione di naturalezza in campo, grazie alla sua sicurezza. Ora, vuole che prima di prendere decisioni importanti parli con medici e fisioterapisti, anche se conosce già la risposta.
Sono trascorse due ore abbondanti dalla più grande impresa dello sci femminile italiano, il sipario cala giù come il sole che rapidamente tramonta dietro allo spettacolo unico delle Tofane. Davide Brignone ha ancora il casco in testa, con la maschera da sci fissata intorno, come se il suo lavoro in pista non fosse finito. Sorride e pregusta la festa che andrà avanti fino a notte fonda, ma prima ha il compito di spiegare il miracolo appena accaduto. Di Federica è il fratello minore (di tre anni) e dal 2017 anche l’allenatore, all’inizio inviso alla federazione e poi inserito nell’organico in pianta stabile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Davide Borgione morto, parla chi l’ha investito: “Pensavo fosse un dosso”
Un incidente stradale mortale scuote la zona di Vercelli.
Mario Rui: «Pensavo che Conte fosse un allenatore difensivo, invece ha sempre voluto un Napoli padrone del gioco»Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: I trionfi di Federica Brignone sono un affare di famiglia: chi sono i suoi genitori e il fratello; L'orgoglio del fratello Davide e di mamma Ninna dopo l'oro Olimpico di Federica Brignone: una vittoria in famiglia · Sci alpino; Federica Brignone, la casa rifugio in Valle d'Aosta: Davide il fratello allenatore, il nuovo fidanzato segreto e mamma Maria Rosa sciatrice; Federica Brignone, la casa rifugio in Valle d'Aosta: Davide il fratello allenatore, il nuovo fidanzato segreto e mamma Maria Rosa sciatrice.
Davide, il fratello-allenatore: All'inizio pensavo fosse troppo rilassata, poi...Ha fatto subito la differenza. La chiave è stata la scioltezza, era rilassata. Il futuro? Vorrei parlasse con medici e fisioterapisti prima, ma so già la risposta... ... gazzetta.it
I trionfi di Federica Brignone sono un affare di famiglia, ecco chi sono i genitori e il fratello (allenatore)Chi sono il fratello-allenatore, la madre ex atleta e il padre maestro di sci, che hanno accompagnato la tigre di La Salle verso il traguardo che mancava ... elle.com
Davide Maggio svela i 23 nomi scelti da Alfonso Signorini per il Grande Fratello 2026. Cosa salta fuori - facebook.com facebook
Bruce morning Davide. Enjoy your #SpringsteenFriday mio fratello x.com