Un incidente stradale mortale scuote la zona di Vercelli. Un uomo che guidava una macchina ha investito Davide Borgione, che pedalava in strada. L’automobilista racconta di aver pensato di aver passato un dosso, perché aveva visto il ragazzo muoversi in modo irregolare in bicicletta. Ora si indaga per capire cosa sia successo realmente e se ci siano responsabilità.

«Ho visto quel ragazzo andare in bici a zig zag, poi non l’ho più visto e mi è sembrato di passare sopra un dosso. Ma non ho sentito urla. Ora sono devastato». È la versione fornita, secondo quanto riportato da la Repubblica, dall’uomo indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso in relazione alla morte di Davide Borgione, 19 anni, studente universitario di economia a Torino. Il giovane stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con amici alla discoteca Milk quando si è verificato l’episodio costato la vita al ragazzo. A raccontare la propria ricostruzione è un funzionario di banca di 36 anni, ora al centro degli accertamenti della magistratura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Davide Borgione morto, parla chi l’ha investito: “Pensavo fosse un dosso”

Approfondimenti su Davide Borgione

L’automobilista che ha investito Davide Borgione ha spiegato agli investigatori di non aver capito subito di aver colpito il 19enne in bicicletta.

