Tennis classifica Atp | Alcaraz primo e Sinner secondo Musetti ottavo Top ten Wta | Paolini ottava

ROMA – In attesa che riparta la stagione del circuito maggio, non si registrano variazioni nella classifica Atp: al comando c’è sempre Carlos Alcaraz davanti a Jannik Sinner, ottavo Lorenzo Musetti. In campo, il protagonista questa settimana è stato Giulio Zeppieri, che ha vinto il suo singolare e contribuito alla conquista dello scudetto 2025 del . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

