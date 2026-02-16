Dalle previsioni meteo alla qualità dell’aria la sfida del progetto europeo Cams2-40-bis

Dalle previsioni meteo giornaliere alla qualità dell’aria (con una risoluzione spaziale fino a 3 chilometri), con tanto di indicazioni, grazie ai dati satellitari, sulle previsioni sui pollini per una migliore prevenzione delle allergie. Sono queste le principali novità del nuovo progetto europeo Cams2-40-bis del Copernicus Atmosphere Monitoring Service, attraverso il quale il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (ECMWF) continuerà a finanziare, dopo il precedente programma quinquennale CAMS2-40, le attività di ricerca sulla qualità dell’aria condotte da un consorzio di 11 partner. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

A Arona è stato avviato un progetto di citizen science volto a monitorare la qualità dell’aria.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Previsioni meteo, settimana instabile con piogge e forte freddo a San Valentino; Meteo 15 giorni - Previsioni del tempo a lungo termine; Inizio settimana stabile, poi piogge e (molta) neve in quota. Gran finale dei Giochi in Arena col sole; Pioggia, schiarite, due perturbazioni, neve e temperature altalenanti: le previsioni meteo fino a San Valentino.

Da piogge e vento alla PRIMAVERA: svolta meteo sull’Italia tra 22 e 28 FebbraioDopo giorni di piogge e vento, l’Italia potrebbe vivere una svolta meteo tra il 22 e il 28 febbraio con sole e clima primaverile ... meteogiornale.it

Meteo, Italia sferzata dal ciclone Oriana: nubi e piogge da Nord a Sud. Le previsioniLeggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, Italia sferzata dal ciclone Oriana: nubi e piogge da Nord a Sud: le previsioni ... tg24.sky.it