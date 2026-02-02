Associazioni cultura e tempo libero | gli eventi di inizio febbraio in Valtrebbia

Questa settimana a Gossolengo torna l’appuntamento con gli oratori aperti per i ragazzi delle medie. Ogni sabato sera, dalle 20,30 alle 22,30, l’oratorio di via Marconi si apre con la presenza di educatori di Educatori di Strada. L’iniziativa coinvolge i giovani del paese, offrendo loro uno spazio di incontro e svago.

Per Oratori Aperti, per i ragazzi delle medie con educatori di Educatori di Strada. «Nei punti raccolta aderenti troverai i salvadanai solidali del progetto "Energia comune", realizzato grazie alla partecipazione di commercianti, associazioni e cittadini. I contributi raccolti serviranno a sostenere le iniziative di aiuto concreto per persone e famiglie di Gossolengo in difficoltà per gli aumenti sulle bollette delle spese energetiche. Tutto sarà gestito in modo trasparente, tramite conto dedicato e in collaborazione con le realtà locali che condividono i valori della solidarietà e del sostegno reciproco.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

