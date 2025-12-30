La recente manovra fiscale introduce modifiche che interessano il mini taglio Irpef, le aliquote e le misure anti-evasione, tra cui alcune contestate. Questi interventi mirano a riformare il sistema fiscale italiano, con effetti che riguardano cittadini e imprese. La riforma prevede sia riduzioni delle imposte che nuove strategie di contrasto all’evasione fiscale, modificando così il quadro delle tasse e delle agevolazioni in vigore.

Il mini sconto Irpef che era il cuore della manovra prima che il governo inserisse in corsa un generoso pacchetto di sgravi e agevolazioni per le imprese. I balzelli spuntati alle ultime battute, come la tassa da 2 euro sui piccoli pacchi, quelli sempreverdi come l’aumento delle accise sui tabacchi e le sorprese che hanno fatto sobbalzare gli elettori di centrodestra, vedi il raddoppio della Tobin tax. La legge di Bilancio che sta per ottenere il via libera finale della Camera con la fiducia prevede molte novità in campo fiscale. Non poche delle quali comporteranno aggravi di tassazione per alcune categorie di contribuenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il mini taglio Irpef, le tasse che aumentano e le misure anti-evasione (anche quella che per Meloni era “follia”): cosa cambia con la manovra

Leggi anche: Manovra, ecco tutte le misure approvate dal governo: mini taglio Irpef, contributo volontario dalle banche e calcolo Isee rivisto

Leggi anche: Manovra 2026: Taglio Irpef, Pensioni, Tasse e Prima Casa, Cosa Cambia per noi Contribuenti?

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Manovra 2026, le misure su Fisco e tasse: dal taglio dell’Irpef alla nuova rottamazione; Il mini taglio Irpef, le tasse che aumentano e le misure anti-evasione (anche quella che per Meloni era…; Taglio Irpef, pensioni, imprese: cosa c’è nella manovra da 22 miliardi approvata in Senato; Pensioni, fisco, lavoro: tutto quello che è entrato in manovra e che cambierà dal 2026.

«Vi spiego perché i tagli all’Irpef di Meloni finiranno per alzare le tasse ai lavoratori» - Tommaso Nannicini, economista, in un’intervista a Repubblica, dice che «invece di giocare con le aliquote Irpef ... open.online